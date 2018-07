Sindicato diz que não há segurança em coberturas

Em nota publicada em seu site, o sindicato alega que o repórter cinematográfico era obrigado "a exercer também a função de motorista do veículo da emissora, contrariando todas as normas de segurança em áreas de risco".

Indignado, o sindicato chegou a citar a morte do jornalista Tim Lopes - jornalista da TV Globo, morto por traficantes em junho de 2002 durante a realização de uma reportagem sobre bailes funks nos subúrbios do Rio - dizendo que existe a "imediata necessidade de dar continuidade às ações de proteção que foram prioridade" após sua morte, com relação à segurança das equipes jornalísticas em cobertura de risco.

O sindicato exigiu ainda que a TV Bandeirantes preste apoio financeiro à família da vítima.O enterro de Gelson Domingos está marcado para amanhã, no Cemitério do Caju, às 11 horas. Tanto a polícia militar quanto a TV Bandeirantes emitiram notas de pesar pela morte do cinegrafista.

Outras quatro pessoas foram mortas na operação do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro (BOPE) e do Batalhão de Choque para investigar uma reunião de traficantes de drogas na favela de Antares. De acordo com o último boletim da PM, oito criminosos foram presos.