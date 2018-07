Sindicato do Ceará entra com Adin contra Mais Médicos O Sindicato dos Médicos do Ceará (Simce) entra nesta segunda-feira (26) com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o Mais Médicos. A informação é do presidente do Simce, José Maria Pontes. "Não somos contra a vinda de médicos cubanos a Fortaleza, mas esses médicos são da Escola Latino-Americana de Medicina e são proibidos de exercer a profissão em Cuba. então, porque eles podem exercer suas funções no Brasil?", questiona Pontes.