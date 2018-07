Sindicato dos Metalúrgicos de SP tem novo presidente O secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes, Miguel Eduardo Torres, será o novo presidente da entidade, após a morte de Eleno José Bezerra no sábado. A decisão foi tomada hoje durante reunião coordenada por Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, presidente da Força Sindical. Já a secretaria será assumida por Carlos Andreu Ortiz, atual 1º secretário. "O momento é de tristeza, mas também muito importante, porque temos de levar adiante a nossa luta, a campanha salarial e tantos outros projetos importantes, em nome do próprio companheiro Eleno. E vamos fazer isso com unidade e determinação, como faria o próprio Eleno", disse Miguel Torres, em nota enviada à imprensa. Bezerra faleceu no sábado, após sofrer um acidente de carro na Rodovia Fernão Dias.