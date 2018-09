Sindicato dos restaurantes pedirá reforço policial em SP Após pelo menos nove assaltos a restaurantes terem ocorrido nas últimas semanas na capital paulista, o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São Paulo (Sinhores-SP) decidiu encaminhar um ofício à Secretaria de Segurança Pública. "O objetivo do ofício é pedir um incremento do policiamento nas regiões de maior incidência", justificou o diretor do sindicato, Edson Pinto.