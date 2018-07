Sindicato é proibido de sugerir reajuste

A SDE decidiu agir após reportagens mostrarem o Simpa aconselhando lojistas a repassarem a inflação do ano, 6,5%, a produtos que compõem a lista de material escolar. Caso descumpra a determinação, o sindicato terá de pagar multa diária de R$ 10 mil.

Nogueira deu entrevista aconselhando os pais de crianças a antecipar as compras para evitar um reajuste que poderia chegar a até 10%. Ele alegava que os produtos em venda em dezembro ainda estavam com preços mais baixos porque as compras haviam sido feitas em setembro, mas, com a reposição para a volta às aulas, os produtos viriam muito mais caros. Durante as investigações, a SDE descobriu que o sindicato já havia feito a mesma recomendação no ano anterior.

A SDE também determinou que o sindicato publique, por dois dias seguidos, anúncios em cinco jornais de circulação nacional a nota em que informa da proibição de recomendar reajustes de preços. Apesar de a decisão ter sido tomada com base no problema ocorrido em São Paulo, a secretaria informou os Procons de todo o País para que intensifiquem o monitoramento das papelarias para evitar aumentos abusivos.

O secretário de Direito Econômico, Vinícius Marques de Carvalho, disse que as ações do sindicato "ferem a ordem econômica" e "tentam indexar artificialmente um setor da economia do País". Uma pesquisa de preços feita pelo Procon-SP entre os dias 19 e 21 de dezembro mostrou que a variação de preços nas papelarias chega a 258%. Em Brasília, pode chegar a 270%.

A diretoria do Simpa diz que não se manifestará enquanto não for notificada oficialmente.