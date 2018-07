Sindicato em SP quer mais rigor na liberação de alvarás

"Temos de ficar atentos a essa situação. O interesse econômico de empresários não pode estar acima da segurança das pessoas", afirmou Ramalho, ao comentar a tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul. Para o deputado, o incêndio ocorrido na madrugada de domingo (27) na boate Kiss, em Santa Maria, que vitimou 231 pessoas, é um alerta para que as fiscalizações sejam mais rigorosas de modo a evitar que situações como essa voltem a ocorrer. "Essa lamentável tragédia que aconteceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, é um alerta para aumentarmos, ainda mais, a fiscalização para a concessão de alvarás para casas de shows", disse.

Segundo ele, muitas casas de show funcionam de maneira irregular - assim como a boate de Santa Maria, que tinha o alvará vencido desde agosto do ano passado. Ramalho afirma que isso compromete a segurança daqueles que frequentam tais locais. "Sou presidente do Sindicato da Construção Civil e sei que a maioria dessas casas não está regular. A fiscalização tem de ser severa e permanente", destacou.