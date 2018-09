Sindicato: invasão da USP será por tempo indeterminado O Sindicato dos Trabalhadores da Universidade de São Paulo (Sintusp) divulgou nota informando que a ocupação do prédio da reitoria da instituição será por tempo indeterminado, "até que não tenhamos mais as privações impostas pelo reitor da USP, a mando do governador do Estado de São Paulo, em exercício, Alberto Goldman e de seu antecessor, José Serra".