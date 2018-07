Sindicato não apoia o protesto, diz mãe de aluno no Rio

O filho dela, Denis Menezes Silveira, de 20 anos, que estuda no Ciep Sergio Carvalho, em Campo Grande, na zona oeste, foi à manifestação e acabou preso. Estava junto com a mãe quando foi detido e levado para a 25ª DP (Engenho Novo). A acusação é de formação de quadrilha.

"Na escola deles, os professores convocaram alunos e pais simpatizantes do movimento grevista a participar do ato do Dia do Professor no centro", contou Rita. "Eu estava do lado dele, nas proximidades da Câmara dos Vereadores, quando os PMs chegaram e fizeram um cordão de isolamento em volta da escadaria. Nós estávamos do lado de fora de cordão, mas mesmo assim um policial escolheu meu filho e outros quatro para entrarem num ônibus. Não disseram qual era a acusação, mas também não nos agrediram. Fomos às ruas pelos direitos dos professores. Agora, meu filho está preso. Cadê o Sepe? Eu me arrependo de ter lutado por essa causa".