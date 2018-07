Sindicato organiza protesto no Aeroporto de Guarulhos O Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos (Sindigru) organiza para o Dia do Aeroviário, comemorado amanhã, um protesto, a partir das 17h30, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A manifestação vai denunciar as más condições de trabalho da categoria, que, segundo o Sindigru, sofre com assédio moral, excesso da jornada de trabalho, agressões no check-in e desrespeito à Convenção Coletiva. O presidente do Sindigru, Orisson Melo, disse que os aeroportos no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Porto Alegre também deverão ter manifestações.