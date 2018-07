Sindicato pede apuração rápida de morte de assessor O presidente do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de São Paulo, Isao Hosogi, o Jorginho, disse que irá cobra da Secretaria de Segurança Pública um rápido esclarecimento para o assassinato do assessor político do Sindicato, Renato Souza de Oliveira, morto com três tiros ontem. Jorginho disse não acreditar que o crime tenha sido motivado pelas eleições no Sindicato, que devem ocorrer este ano. Ele afirmou que Oliveira vinha tendo desavenças pessoais e políticas na Cooperativa Habitacional dos Trabalhadores no Transporte Público do Estado, onde ele também atuava. "Fazia cinco meses que ele vinha tentando abrir uma cooperativa em Guarulhos, cidade onde morava. Isso estimulou algumas divergências".