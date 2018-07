Sindicato promete ônibus em funcionamento em SP

"A participação do nosso Sindicato no Dia Nacional de Lutas será de forma pacífica nas ruas, em horários de baixo movimento e sem prejudicar nenhum trabalhador ou a população em geral", diz o presidente Isao Hosogi (Jorginho). A entidade afirmou, no entanto, que dificilmente poderá evitar ações similares às que ocorreram nesta quarta-feira quando diversos terminais de ônibus da capital foram fechados por representantes da ala de oposição do Sindicato.

O sindicato passa por processo eleitoral e a votação que elegerá a nova liderança da entidade está prevista para começar hoje a partir das 00h00, nas 32 garagens da capital. A situação é contrária à greve, mas a oposição defende as paralisações. "O Sindicato dos Motoristas de São Paulo esclarece que não reconhece como legítima a ação realizada hoje, por uma minoria dissidente, que mais uma vez paralisou vários terminais de ônibus na cidade, obrigando usuários a descerem e trabalhadores a abandonar os carros, com a ameaça de colocar fogo nos veículos", diz nota da entidade.

De acordo com o atual presidente, esse comportamento "demonstra total desespero dessa minoria, que pertence a Chapa 2, que já tentou de tudo porque não quer disputar de forma transparente e democrática a eleição da entidade", disse, em nota.