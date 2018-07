Sindicato protesta contra fechamento de shoppings em SP

Na última quarta-feira, reportagem do jornal O Estado de S. Paulo mostrou que apenas 19 dos 47 shoppings da capital paulista têm a documentação regularizada. Entre os centros de compras irregulares, que correm o risco de interdição pela prefeitura, 22 já acumulam R$ 15 milhões em multas este ano e seis estão resguardados por liminares judiciais.

O Shopping Pátio Higienópolis, um dos estabelecimentos em situação irregular, está ameaçado desde o dia 4, quando teve seu alvará de funcionamento cassado. O fechamento ocorreria no próximo dia 27, mas nesta quarta-feira a Justiça de São Paulo concedeu liminar que impede a interdição. Na liminar, o juiz Emílio Migliano Neto, da 7.ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo, reconheceu o argumento do Higienópolis de que a interdição "causaria danos de difícil reparação" aos lojistas e funcionários do local.

A manifestação de hoje foi organizada pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio de São Paulo (Sindilojas-SP) e pelo Sindicato dos Comerciários de São Paulo, que ressaltam que cerca de 4 mil pessoas trabalham no estabelecimento. De acordo com o Sindilojas-SP, cerca de 600 pessoas participaram do ato, que foi pacífico e durou até as 10h.

O Higienópolis está sob ameaça de interdição por não conseguir comprovar, entre outras exigências da Prefeitura, que o estacionamento local tem número suficiente de vagas. De acordo com o diretor do Sindilojas-SP, Aldo Macri, a Prefeitura deve ter "mais paciência porque este não é um caso extremo", disse, afirmando que a irregularidade do shopping não causa risco às pessoas que o frequentam.

A FecomercioSP afirmou, em nota distribuída à imprensa, que a fiscalização deve acontecer, assim como a punição, quando necessária, mas "que eventuais medidas punitivas drásticas adotadas pela municipalidade irão causar impacto direto em empregadores e trabalhadores, bem como punir os paulistanos de forma severa". Por isso, a empresa pediu a Kassab audiência que debata as consequências das medidas adotadas pela Prefeitura nestes casos.

O recém-inaugurado Shopping JK Iguatemi, um dos mais luxuosos da capital, também contou com manifestação de lojistas e comerciários em defesa da abertura do estabelecimento, que ficou cerca de dois meses pronto e fechado. O centro de compras ficou concluído em 19 de abril, mas só foi inaugurado no dia 22 de junho, pois não havia concluído intervenções de trânsito exigidas pela Prefeitura. A construtora WTorre, responsável pelo shopping, ainda terá de entregar um viaduto ligando a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek às pistas centrais da Marginal do Pinheiros. Antes da inauguração, a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) cogitou entrar na Justiça contra a prefeitura por conta dos problemas que envolviam a abertura do shopping.