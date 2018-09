Sindicato protesta por fechamento do Center Norte

Segundo Ricardo Patah, presidente da entidade, ele recebeu uma informação do secretário do Meio Ambiente, Eduardo Jorge, de que nesse período seria possível solucionar definitivamente o problema. O prazo é menor do que o fixado no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que prevê a instalação de drenos para retirar o gás metano do subsolo em 20 dias. Depois de quatro dias, de acordo com Patah, a questão estaria resolvida e o shopping poderia reabrir sem risco.

Nos últimos dias, após o anúncio de que o shopping poderia ser fechado, as vendas caíram cerca de 60%, segundo informações dos vendedores. Para Patah, enquanto o problema não for solucionado, as vendas seguirão em baixa.