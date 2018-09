Sindicato quer notificação de bullying

Em reunião com mantenedores de escolas da região de Sorocaba, a 95 quilômetros da capital, ele se disse preocupado com o aumento no número de casos, principalmente com o uso da internet. "O bullying sempre existiu, mas agora, com a internet, a propagação dos ataques é muito mais rápida e difícil de ser controlada", disse.

Silva recomendou aos dirigentes de escolas que mantenham controle sobre o acesso à internet na escola, especialmente às redes sociais, como Orkut, Facebook e Twitter. "A escola tem de ter um mecanismo de controle. Se um aluno pratica o bullying, chama os pais, anota na ficha dele. Se ainda assim não resolver, o caminho é o Ministério Público", afirmou.