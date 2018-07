Sindicato recorre contra restrição a fretados em SP O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros por Fretamento e para Turismo de São Paulo e Região (Transfretur) anunciou que ingressou na noite de hoje com recurso na Justiça pedindo liminar para suspender a regulamentação que limitou, desde o dia 27 de julho, a circulação de veículos fretados no centro expandido da capital paulista. O recurso foi apresentado ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que cassou na sexta-feira liminar a favor do sindicato concedida no mesmo dia pela 9ª Vara de Fazenda Pública.