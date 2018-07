Sindicatos convocam greve de trabalhadores da Amazon na Alemanha

"A recusa da Amazon de falar sobre um acordo salarial mostra falta de respeito e desvalorização do desempenho de seus funcionários", disse a líder do Verdi, Stefanie Nutzenberger, em comunicado nesta quinta-feira.

O pessoal do centro de distribuição em Bad Hersfeld foi convocado à greve a partir do início do turno da noite nesta quinta-feira. Trabalhadores em Leipzig foram convocados a parar no início do primeiro turno de sexta-feira, afirmou o sindicato.

O Verdi quer que a Amazon eleve os pagamentos a trabalhadores em seus centros de distribuição de acordo com os acordos coletivos do setor de correios e da indústria varejista na Alemanha e organizou diversas paralisações no último ano. A mais recente ocorreu em abril.

A Amazon, no entanto, rejeitou a demanda, argumentando que classifica seus funcionários de armazenagem como do ramo de logística e que eles recebem pagamento acima da média pelos padrões dessa indústria.

(Por Victoria Bryan)

