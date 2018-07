Sindicatos culpam falta de estrutura e de preparo

Os representantes dos funcionários da Polícia Civil atribuem a demora e o mau atendimento à falta de estrutura das delegacias e de treinamento dos policiais. "Falta estrutura, equipamentos e preparo melhor ao funcionário que trabalha no plantão", diz João Batista Rebouças, presidente do Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de São Paulo.

Reorganizar postos de trabalho é uma alternativa para melhorar o atendimento. Segundo Roque, o contato com o público deveria ser feito por funcionários que "gostam" da tarefa. "O plantão é a vitrine da Polícia Civil. O atendimento deveria ser feito por pessoas vocacionadas a lidar com o público. O cara que investiga deve ser preparado de outra maneira."

Ele afirma que algumas características deveriam ser obrigatórias nos atendentes, como paciência, educação e simpatia. "A pessoa que vai ao DP já está fragilizada pois sofreu alguma violência. Hoje, ela vai registrar a ocorrência e sofre outra na delegacia." Valter Honorato, presidente da Associação dos Escrivães do Estado de São Paulo, afirma que o mau atendimento pode ser denunciado. "O funcionário deve ser levado para a Corregedoria."S