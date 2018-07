Sindicatos da Polícia Civil analisam greve hoje Centrais sindicais e sindicatos da polícia civil voltam a se reunir na tarde de hoje para analisar a greve dos funcionários, deflagrada há um mês. A reunião acontecerá a partir das 14 horas, entre o presidente do Sindicato dos Investigadores da Polícia do Estado de São Paulo, João Batista Rebouças Neto, e do sindicato dos policiais civis com representantes das centrais sindicais. Na reunião, os sindicalistas pretendem discutir o rumo da greve em todo o Estado de São Paulo, após um grave confronto entre policiais civis e militares, ocorrido na tarde de ontem, próximo ao Palácio dos Bandeirantes (sede do governo do Estado de São Paulo). O confronto deixou 24 feridos.