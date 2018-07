Sindicatos de professores discordam de proposta

Sindicatos que representam professores da rede estadual de São Paulo discordam da proposta do governo de colocar dois professores titulares em sala de aula. O Estado adiantou ontem a proposta da gestão Geraldo Alckmin (PSDB), que lança um novo modelo de recuperação pedagógica, com dois tipos: recuperação contínua e intensiva.

Na contínua, algumas aulas vão contar com professores auxiliares, no ensino fundamental e no médio, para ajudar alunos com dificuldades. Na intensiva, a proposta é formar classes especiais de até 20 alunos que reprovaram ou que apresentaram dificuldades no ano anterior. Isso vai ocorrer em quatro anos do fundamental: 4.º. 5.º, 7.º e 9.º.

Segundo Maria Izabel Noronha, do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), o ideal seria diminuir o número de alunos em sala - e não aumentar o de professores. "Além disso, um professor só trabalha melhor, com sua metodologia, acompanhando o aluno." Para ela, é mais urgente melhorar as condições dos docentes que estão na rede - com a instituição do plano de carreira, por exemplo.

José Maria Cancelliero, do Centro do Professorado Paulista (CPP), afirma que a proposta não foi debatida com os sindicatos. "A recuperação deve ser imediata e permanente, mas a maneira como isso vai se dar deve ser discutida."