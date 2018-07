Sindicatos esperam grande adesão à greve no RS As centrais sindicais acreditam que o Dia Nacional de Lutas vai paralisar grande parte das atividades econômicas do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, 11. O fluxo de trabalhadores para a indústria, o comércio e os serviços será prejudicado pela redução da oferta de transportes. A perspectiva é que as linhas intermunicipais de passageiros fiquem paradas enquanto as de transporte urbano de Porto Alegre devem, por determinação da Justiça, manter 50% da oferta normal durante os horários de pico, das 6 horas às 9 horas e das 17h30min às 20h30min. O Sindicato dos Caminhoneiros orientou seus filiados a ficar em casa, o que reduzirá também o transporte de cargas. Diversas categorias prometem, ainda, interromper temporariamente o tráfego por rodovias que passam por Erechim, no norte, Caxias do Sul, no nordeste do Estado, e Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre.