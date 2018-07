Sindicatos organizam passeata no Centro do Rio dia 11 As centrais sindicais CUT, Força Sindical, CTB, CGTB, UGT e Conlutas, além do MST estão promovendo panfletagens e colando cartazes em bairros cariocas para convocar a população para o "Dia Nacional de Luta" previsto para esta quinta-feira, dia 11. O ato, que na cidade não está mais sendo classificado de greve geral, terá o apoio, no Rio, dos coletivos que lideraram manifestações de protesto durante todo o mês de junho (Dia do Basta, Fórum de Lutas, Copa pra Quem, Ocupe, etc).