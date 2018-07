Sindirações dá curso de boas práticas O Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) realiza, de 16 a 19, mais uma edição do curso de implementação de boas práticas de fabricação (BPF), em São Paulo (SP). O objetivo é preparar os associados para as auditorias de certificação e capacitar os produtores interessados em instalar e monitorar as boas práticas. O treinamento é baseado na Instrução Normativa nº 4 e no manual do Programa Feed & Food Safety. Informações, tel. (0--11) 3541-1212.