SindusCon alerta para atraso em contratações do Minha Casa, Minha Vida Assim como na primeira etapa do "Minha Casa, Minha Vida", as contratações de moradias para a população que ganha até três salários mínimos na segunda fase do programa habitacional do governo está aquém do previsto, alertou o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de São Paulo (SindusCon-SP).