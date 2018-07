Sinos da Abadia de Westminster soarão três horas após casamento

Os sinos da abadia onde ambos vão se casar na sexta-feira farão um repique de 5.000 mudanças, ou sequências de badaladas, sem repetições.

Um repique dessa duração só ocorre em ocasiões especiais da família real ou da nação e foi ouvido pela última vez no 60 aniversário do casamento da Rainha Elizabeth com o Príncipe Philip, em 2007, disse um porta-voz da abadia.

Os sineiros seguirão dois métodos ou padrões de badalações, que permitem a eles que finalizem o repique sem ter que memorizar todas as 5.000 mudanças.

O palácio afirmou que os toques para o casamento real combinarão dois métodos chamados Londres e Bristol, resultando em um repique de Spliced Surprise Royal.

Os sineiros, todos voluntários, são membros da Companhia da Abadia de Westminster para os Sineiros, que atualmente inclui arquitetos, banqueiros, advogados e funcionários públicos.

