Sinos e eventos culturais marcarão abertura dos Jogos de Londres

Martin Creed, vencedor do Turner Prize com uma obra que consistia em luzes acendendo e apagando em uma sala vazia, criará a "Obra número 1197: Todos os sinos do país tocavam rapidamente e o mais alto possível por três minutos".

A obra pretende envolver milhares de membros da população tocando qualquer sino que tenham em mãos no dia de abertura da Olimpíada - dos maiores sinos das igrejas até os de bicicletas e os de escolas.

"É do povo e para o povo", disse Creed. "Na manhã da abertura dos Jogos, será um sinal massivo de que algo está acontecendo."

O conceito foi anunciado na sexta-feira no lançamento do Festival 2012 de Londres, um programa de 12 semanas de shows, exposições, filmes e apresentações pela Grã-Bretanha para coincidir com a Olimpíada.

O festival é o ápice da Olimpíada Cultural de quatro anos e ambos foram criados para apresentar o patrimônio artístico da Grã-Bretanha e impulsionar o turismo para além de 2012.

Os principais nomes do mundo da arte estarão envolvidos, incluindo o cantor Damon Albarn, o dramaturgo Alan Ayckbourn, a atriz australiana Cate Blanchett, o escritor norte-americano laureado pelo Nobel Toni Morrison e o artista Damien Hirst.

"Organizar as Olimpíadas no ano que vem é uma oportunidade enorme para mostrarmos ao mundo o país criativo que temos", disse Tony Hall, membro do conselho da Olimpíada Cultural.

"Em 2009, os tempos econômicos eram muito difíceis, e olhando ao redor esta manhã, eles estão mais difíceis agora", afirmou ele a jornalistas no West End, de Londres.

"Mas na verdade, em uma época de crise econômica mundial, acho que precisamos de arte e cultura ainda mais do que quando os tempos são bons."

O festival ocorrerá entre 21 de junho e 9 de setembro, o último dia dos Jogos Paraolímpicos. Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre 27 de julho e 12 de agosto e os Jogos Paraolímpicos começam dia 29 de agosto.