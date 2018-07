Sintonia no diálogo da sociedade civil impressiona líderes

Essa foi a impressão que passou ontem o primeiro dos chamados diálogos para o desenvolvimento sustentável, iniciativa do governo brasileiro para abrir espaço para diversos setores da sociedade apresentarem suas sugestões para o debate da Rio+20. O tom otimista, despachado e fácil de chegar a acordos impressionou até o francês Brice Lalonde, coordenador executivo da Rio+20. Ao final, declarou ao Estado: "(Os diálogos acabam sendo) mais úteis que as negociações oficiais, porque aqui temos novas ideias".

Lalonde explicou que, pelas regras da negociação, essas propostas não entrarão no documento final, mas elas serão entregues aos chefes de Estado, que vão ouvir o que a sociedade está pedindo, e as recomendações estarão presentes no relatório da conferência. / GIOVANA GIRARDI