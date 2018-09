Sintusp: ocupação terminará com pagamento de salários No segundo dia da ocupação da reitoria da Universidade de São Paulo (USP), o consenso entre servidores é de que a ocupação termina assim que o reitor João Grandino Rodas cancelar o corte de salário dos grevistas. "Desocupamos a reitoria se o reitor pagar o ponto hoje, mas mantemos a greve", afirmou Magno de Carvalho, do Sindicato de Trabalhadores da USP (Sintusp).