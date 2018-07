SIP premiará trabalhos de estudantes sobre 'liberdade'

Os estudantes terão todas as despesas pagas para participar das atividades do evento, que reunirá alguns dos principais jornalistas do mundo, discutindo temas de interesse das redações e da sociedade. O vencedor de cada categoria será anunciado durante a assembleia e receberá uma homenagem especial. Mais informações podem ser obtidas pelo site www.sipuniversitarios.com.br.

Criada em 1926, a Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) é uma organização sem fins lucrativos que conta com mais de 1,3 mil associados, entre jornais e revistas das Américas, e tem como objetivo defender a liberdade de expressão, de imprensa e o direito do cidadão à informação. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.