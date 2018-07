Sirene vira recurso para evitar mortes no RJ Depois da morte de 918 pessoas em consequência da enchente na região serrana em janeiro de 2011, o governo do Rio de Janeiro instalou 187 sirenes de alerta em cinco municípios e reativou o Centro Estadual de Administração de Desastres (Cestad), que monitora as chuvas e dá o comando para que as prefeituras acionem os alarmes. Com o fracasso do plano de construção de casas fora das áreas de risco e a lentidão das obras de contenção e drenagem, as sirenes são o recurso do poder público para tentar evitar mortes a cada novo temporal.