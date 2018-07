Síria abandona fórum emergencial de direitos humanos da ONU O embaixador da Síria na Organização das Nações Unidas em Genebra abandonou a reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU nesta terça-feira depois de exigir irritadamente que os países parem de "incitar o sectarismo e o fornecimento de armas" para as forças de oposição no país.