Síria assina acordo que permite entrada de observadores no país

No entanto, o secretário-geral da Liga, Nabil Elaraby, disse após a assinatura do protocolo sobre o ingresso dos observadores que não plano imediato para levantar as sanções impostas à Síria quando se recusou a permitir a entrada dos monitores. Elaraby declarou que os observadores agora vão determinar se o governo sírio está ou não cumprindo o compromisso firmado.

"O protocolo é um mecanismo para entrar na Síria e garantir livre movimentação para assegurar a implementação da iniciativa árabe sobre a Síria. O que conta é a boa fé na sua implementação", afirmou Elaraby.

Havia várias semanas a Síria estava retardando a assinatura do protocolo sobre a entrada de observadores no país, embora tenha concordado com outras partes do plano. Segundo estimativas da ONU, mais de 5 mil pessoas já morreram no país desde que se iniciaram os protestos contra o governo.

Como forma de pressão para o fim da repressão, semanas atrás a Liga suspendeu a Síria e impôs sanções contra o país.

(Reportagem de Sherine El Madany)