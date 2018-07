Síria diz que acusação sobre armas químicas é desculpa para intervenção

Faisal Maqdad disse que reportagens citando agentes da Inteligência dos EUA e europeus, afirmando que a Síria estava preparando armas químicas para possível uso, eram "teatro", em uma entrevista ao canal de notícias libanês Al Manar.

A Síria está mergulhada em um derramamento de sangue desde o início do levante há 20 meses contra o governo do presidente Bashar al-Assad, com o Exército utilizando artilharia e aviões de combate com toda a força contra os rebeldes, que comparativamente são menos armados.

Forças de oposição e agentes de inteligência ocidentais disseram que os recentes avanços rebeldes, incluindo sobre as redondezas da capital Damasco, podem fazer com que Assad use armas químicas, as quais se acredita que Assad possui.

"A Síria insiste de novo, pela décima ou centésima vez, que se tivéssemos tais armas, elas não seriam usadas ??contra o povo. Nós não iríamos cometer suicídio", afirmou Maqdad na entrevista.

"No caso em que (potências estrangeiras) considerassem realmente uma agressão, eles devem considerar as consequências. Eu acredito que o custo será alto... Eles precisam entender que estão colocando toda a região e seus arredores em perigo, se eles tentarem cometer tal loucura".

A Síria recusa-se a reconhecer que possui armas químicas, mas disse por várias vezes que não usaria tais armas contra seu próprio povo, embora possa usar contra invasores estrangeiros.

(Reportagem de Erika Solomon)