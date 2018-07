Síria diz que Annan está errado sobre mortes em Tremseh A Síria negou no domingo as acusações feitas pelo enviado especial Kofi Annan de que teria usado armas pesadas ou helicópteros em confrontos no vilarejo de Tremseh na semana passada, dizendo que as declarações de Annan sobre a luta, que os ativistas chamaram de massacre, foram "precipitadas".