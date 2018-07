Síria diz que Exército ainda não se decidiu sobre cessar-fogo A Síria disse nesta quarta-feira que o comando militar do país ainda está estudando uma proposta de cessar-fogo com os rebeldes durante o feriado islâmico do Eid al Adha. A informação contraria declaração anterior do mediador internacional Lakhdar Brahimi, segundo quem Damasco havia concordado com uma trégua.