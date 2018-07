Síria foi vítima de 'terrorismo' dos EUA, diz chanceler

O ministro do Exterior da Síria, Walid Muallem, disse nesta segunda-feira que o seu país foi vítima de um ato "terrorista" dos Estados Unidos no domingo, quando oito pessoas foram mortas em um ataque na fronteira síria com o Iraque. "Nós consideramos isso uma agressão criminosa e terrorista", disse Muallem em Londres, após uma reunião com o chanceler britânico, David Miliband. "Nós responsabilizamos o governo americano." "Matar civis, na lei internacional, significa uma agressão terrorista", acrescentou. "Se eles fizerem de novo, vamos defender nossos territórios." Os Estados Unidos não comentaram oficialmente o ataque, que, se confirmado, terá sido a primeira ação militar americana dentro da Síria, após anos de relações difíceis entre os dois países. Investigação O chanceler sírio disse que, entre os que morreram no ataque de domingo, em uma fazenda na região do vilarejo de Abu Kamal, estão um homem e seus três filhos, o segurança da fazenda e sua esposa e um pescador. Muallem também pediu que os Estados Unidos e o Iraque investiguem o ataque. Nesta segunda-feira, um porta-voz do governo iraquiano já havia dito que o ataque do domingo ocorreu em uma região de onde insurgentes lançam ataques no Iraque. Os Estados Unidos vêm acusando a Síria de dar apoio a rebeldes que realizam ataques no Iraque. Segundo Muallem, a Síria tem feito o melhor que pode para impedir que os insurgentes usem o país como base. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.