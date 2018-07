Síria importa alimentos; tem dificuldade para comprar farinha

"Importar farinha é muito oneroso para o governo. Não está sendo fácil comprar este produto", disse Wael al-Halqi.

Nos últimos meses, a Síria tem importado alimentos essenciais, como farinha, trigo, açúcar e arroz, muito em função das sanções impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia ao governo do presidente Bashar al-Assad, que têm dificultado todo o processo.

Em dezembro, no entanto, a Síria usou uma linha de crédito do banco de exportação do Irã para comprar comida, incluindo farinha, no que poderia ser um teste para anular as sanções impostas.

Segundo Halqi, a Síria tem de importar a maior parte da farinha necessária a um custo de 580 dólares por tonelada, para atender à demanda de 6.110 toneladas diárias.

Ele acrescentou que a maior parte dos 57 engenhos de farinha na Síria não está operando, com problemas técnicos "em virtude dos cortes de eletricidade e de derivados do petróleo que impossibilitam o funcionamento dos geradores".

Outras dificuldades incluem "condições inseguras para transferir o trigo para os engenhos" e "problemas para os trabalhadores acessarem seus locais de trabalho".

(Por Stephan Kalin)