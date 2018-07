Síria rejeita inspeção nuclear em instalações militares A Síria disse na sexta-feira estar cooperando plenamente com um inquérito sobre suas atividades nucleares, mas que não se dispõe a abrir suas instalações militares, pois isso acarretaria riscos à segurança nacional. Diplomatas dizem que a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA, um órgão da ONU) pediu para examinar várias instalações militares sírias, mas as declarações de Damasco claramente rejeitam tal hipótese. A agência investiga a Síria desde maio, por causa de acusações dos EUA de que o país construíra um reator secreto de produção de plutônio, que teria sido destruído por Israel num bombardeio há um ano. A Síria, aliada do Irã --alvo de uma investigação bem mais antiga da AIEA, atualmente paralisada--, nega possuir um programa nuclear clandestino. Na semana passada, a AIEA disse que testes preliminares em amostras retiradas em junho por inspetores autorizados a visitar o local não trazem sinais de atividade atômica. A Síria diz que no local há apenas instalações militares convencionais desativadas. "Gostaríamos de salientar que o meu governo está cooperando com a agência com total transparência e continuará assim", disse Ibrahim Othman, diretor-geral da Comissão de Energia Atômica da Síria. "Entretanto, esta cooperação de forma alguma ocorrerá à custa de expor nossas instalações militares ou de causar uma ameaça à nossa segurança nacional", disse ele na Conferência Geral da AIEA, que reúne anualmente os 145 países da organização em Viena. Diplomatas próximos à AIEA dizem que a Síria tem ignorado solicitações da agência para verificar essas instalações militares que estariam vinculadas ao suposto reator. Uma investigação da AIEA sobre o Irã esbarrou no mesmo obstáculo --a recusa do país a inspeções em instalações militares, aos quais a agência não deve ter acesso quando não há prova concreta de atividades nucleares. O Irã diz que as suspeitas levantadas por dez países são infundadas, e insiste que seu programa atômico está voltado apenas para a geração de eletricidade com fins civis. A AIEA diz que as acusações são "sérias" e que o Irã não fornece provas em contrário. O diretor da agência, Mohamed El Baradei, reconhece a cooperação síria, mas disse na semana passada que Damasco deveria demonstrar "máxima transparência" e fornecer todas as informações necessárias.