Síria rejeita pedido da Liga Árabe de renúncia de Assad

"A Síria rejeita as decisões do conselho ministerial da Liga Árabe... e as considera uma violação de sua soberania nacional e uma flagrante interferência em seus assuntos internos", disse uma fonte no governo, segundo a agência estatal síria Sana.

O comunicado não menciona a decisão dos ministros da Liga Árabe de estender o período da missão dos observadores da entidade.

Os chanceleres árabes pediram no domingo que Assad entregasse o poder a um vice e criasse o governo de unidade nacional, como etapa preliminar à convocação de eleições parlamentares e presidenciais.

(Por Dominic Evans)

