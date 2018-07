"A resolução sobre a suspensão da associação síria na OCI não está enfrentando obstáculos. Será aprovada", disse o diplomata, falando no lado de fora de uma reunião preliminar de chanceleres em Jeddah.

Ele contou que a decisão provavelmente será anunciada no fim do segundo dia da cúpula, que foi convocada pelo rei saudita Abdullah no início deste mês.

(Reportagem de Asma Alsharif)