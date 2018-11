Sírios invadem embaixadas depois de dia mais violento em revolta

A multidão no Cairo destruiu móveis e equipamentos e incendiou partes do prédio da embaixada durante a noite.

Em Londres, cerca de 150 pessoas atiraram pedras contra a embaixada síria, quebrando vidros das janelas e gritando slogans. Cinco homens foram presos depois de invadirem o prédio e outro foi detido por agredir a polícia, disse a polícia londrina.

Residentes sírios no Kuwait invadiram a embaixada no país na madrugada de sábado, rasgando a bandeira e ferindo vários seguranças, disse a agência de notícias estatal KUNA.

Grupos de protesto também foram vistos em frente das embaixadas sírias na Alemanha, Estados Unidos e Grécia, depois que ativistas de defesa dos direitos humanos divulgaram que mais de 200 pessoas foram mortas por tiros disparados por forças do governo na cidade de Homs.

O portão da embaixada no centro do Cairo foi quebrado e a mobília e computadores foram destruídos no segundo andar do prédio. Partes do primeiro andar foram queimadas.

A cena estava calma no início da manhã de sábado, e a polícia egípcia estava guardando a embaixada. O funcionário da embaixada Ammar Mohamed disse que ficou sabendo do ataque por autoridades de segurança e que chegou ao local para conferir os danos.

Centenas de manifestantes se reuniram em uma delegacia de polícia a poucas ruas de distância para exigir a libertação de 11 sírios e de um egípcio que eles disseram que foram detidos durante o protesto na missão diplomática.

"Deus, você é tão forte, ajude-nos a garantir a vitória sobre Bashar", diziam os manifestantes em frente à delegacia no Cairo, onde contaram que os detidos foram levados.

Um vídeo colocado na Internet de um protesto em Washington mostrava dezenas de pessoa gritando "A Síria será livre em breve".

Enquanto isso, em Atenas, 12 sírios e um iraquiano foram detidos por atirarem pedras contra um posto de guarda em frente à embaixada síria, disse um policial grego.

