Sirkis vê 'tática stalinista' no PT

O vice-presidente do PV, o vereador carioca Alfredo Sirkis, disse ontem que os coordenadores da campanha da ministra Dilma Rousseff, do PT, escolheram o ministro Juca Ferreira, da Cultura, para atacar a senadora Marina Silva, pré-candidata do PV à Presidência.

"É uma velha tática stalinista, escalar alguém próximo para atacar, acusar. Há dezenas de casos assim nos anais da velha esquerda", afirmou ele ontem.

As declarações de Sirkis foram uma reação a Ferreira, que, ao oficializar seu afastamento do partido pelo período de um ano, disse que o fazia por questões ideológicas: "Estou muito velho para ir para a direita e muito novo para virar conservador."

Segundo Ferreira, que apoia a candidatura de Dilma, a entrada de Marina no PV tornou o partido mais conservador do ponto de vista comportamental. Ele também criticou a aproximação com os tucanos.

Sirkis retrucou que o PV continua a defender "a descriminalização do aborto e os direitos dos homossexuais". Também previu que a campanha de Dilma deverá ser agressiva, marcada por uma "cultura de esquerda autoritária".