Sisi toma posse como presidente do Egito em cerimônia discreta

A eleição do mês passado, que as autoridades dizem que Sisi venceu com 97 por cento dos votos, aconteceu depois de três anos de turbulência, desde que uma revolta popular acabou com os 30 anos de governo do ex-comandante da força aérea Hosni Mubarak.

A segurança no Cairo foi reforçada, com tanques, caminhões e homens armados posicionados em locais estratégicos enquanto Sisi se dirigia aos dignatários estrangeiros depois de uma salva de 21 tiros no principal palácio presidencial.

Ele exigiu muito trabalho e o desenvolvimento da liberdade "de forma responsável, sem caos", mas não falou em direitos humanos ou democracia.

"Chegou a hora de construir um futuro mais estável", disse Sisi, o sexto líder egípcio com passado militar. "Vamos trabalhar para estabelecer valores de justiça e paz."

Perto da Praça Tahrir, o coração simbólico da revolta contra Mubarak, onde os manifestantes pouco aparecem agora, jovens vendiam camisetas com a imagem de Sisi usando óculos escuros, que são sua marca registrada.

Comentaristas da mídia estatal e privada lhe fizeram inúmeros elogios, fechando os olhos para o que os grupos de direitos humanos dizem que são abusos generalizados, na esperança que ele cumpra a promessa de estabilidade e resgate da economia.

(Por Shadia Nasralla e Maggie Fick)