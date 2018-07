Sísmica reforça potencial de minas de carvão da MPX na Colômbia

"Desde a primeira aquisição de direitos minerários na Colômbia, em 2008, a MPX progrediu significativamente no desenvolvimento desses ativos, para a criação de um sistema de mineração totalmente integrado", afirmou a companhia em comunicado.

As minas de carvão da Colômbia deverão suprir mercados globais e também usinas termelétricas da MPX no Brasil e no Chile.

"O programa de perfuração, ainda em curso, progride satisfatoriamente e com resultados positivos para a mineração subterrânea. Tais resultados (...) vêm confirmando uma base sólida para a implantação de um sistema de larga escala", acrescentou a companhia.

Os resultados "suportam o plano atual de produzir 35 milhões de toneladas por ano até 2020, com fases posteriores de expansão já planejadas", afirmou a MPX.

"Até o momento, os resultados preliminares das análises laboratoriais confirmaram a qualidade diferenciada do carvão, cujo conteúdo energético varia entre 5.700 e 7.000 kcal/kg..., com baixo teor de cinza (<6 por cento) e enxofre (<0,6 por cento)", afirmou a empresa,

A empresa acrescentou ainda que as camadas mais profundas podem ter a qualidade adequada para injeção direta em altos-fornos, com preços de mercado significativamente superiores ao carvão térmico.

O projeto na Colômbia inclui a construção de uma ferrovia de 150 km de extensão e de um porto de águas profundas. "O início da construção (da ferrrovia e do porto), sujeito à obtenção das devidas licenças ambientais, está previsto para o início de 2013, com a primeira carga de carvão sendo minerada na operação subterrânea e embarcada em 2015", disse a companhia em comunicado.

Na última terça-feira, a empresa recebeu licença ambiental para uma das minas que possui na região, Cañaverales, ficando autorizada a iniciar a construção da mina, que deverá atingir uma produção de 2,5 milhões de toneladas de carvão por ano.