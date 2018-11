Sistema Anchieta-Imigrantes enfrenta lentidão O Sistema Anchieta-Imigrantes apresenta tráfego intenso no sentido da capital no fim da tarde de hoje. A concessionária Ecovias informa, no entanto, que não há registro de congestionamento ou acidentes, e o céu está claro. Está em operação o esquema 2 por 8, com apenas duas pistas da Anchieta no sentido da Baixada Santista.Na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, o motorista enfrenta trânsito congestionado entre os quilômetros 230 e 231, na pista expressa, sentido São Paulo, em virtude do excesso de veículos. Há problemas entre os quilômetros 73 e 87, no município de Roseira, no sentido da capital, também por conta do excesso de veículos. Outro trecho com bastante movimento está na altura de Pindamonhangaba, entre os quilômetros 89 e 87, sentido do Rio de Janeiro.Nas rodovias que ligam a capital ao interior, o tráfego de veículos está normal, até o momento. As rodovias Castello Branco e Raposo Tavares, que levam o motorista ao oeste do Estado, estão com trânsito tranqüilo, segundo a concessionária Viaoeste. Os dois sentidos das rodovias Bandeirantes e Anhangüera, que ligam a capital ao norte do Estado, também operam dentro da normalidade, informa a concessionária Autoban.A Desenvolvimento Rodoviário (Dersa) informa que as rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, que levam o motorista à Serra da Mantiqueira, na região de Campos do Jordão, registram tráfego normal até o momento.