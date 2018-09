Sistema Anchieta-Imigrantes já está em operação subida A Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, informa que o esquema de subida (2X8) para a capital paulista começou às 11h38 deste domingo nas duas estradas. O retorno a São Paulo acontece pela pista norte da Rodovia Anchieta e pelas antiga e nova Rodovia dos Imigrantes. A viagem para a Baixada Santista é feita apenas pela pista sul da Anchieta. Conforme a Ecovias, o tráfego é intenso no sentido da capital paulista, mas ainda é um bom momento para quem pretende iniciar viagem, pois, às 13h20, não havia registro de pontos de parada ao longo das duas rodovias. Até as 12 horas, dos cerca de 270 mil veículos que desceram para o litoral em razão do feriado prolongado de Corpus Christi, 203 mil já haviam retornado. Não foi registrado nenhum acidente grave nas últimas horas. A Polícia Rodoviária Estadual informou que o tráfego é intenso na Rodovia dos Tamoios para quem sai do litoral norte com destino a São Paulo, mas sem registro de congestionamento. Nas rodovias Castello Branco e Raposo Tavares, o início do pico de trânsito é esperado para a partir das 14 horas. No Sistema Anhangüera/Bandeirantes, o movimento maior é previsto a partir de 15 horas. Entre as estradas federais, o tráfego já era intenso rumo à capital paulista às 13h20 na Rodovia Fernão Dias. Na Dutra e Régis Bittencourt, a circulação ainda era considerada normal.