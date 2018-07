Sistema Anchieta-Imigrantes segue com tráfego lento A pista norte da Imigrantes continua com trânsito lento no trecho de serra e da Baixada Santista, em direção a São Paulo. O congestionamento é provocado por acidente entre automóvel e carreta no quilômetro 46. A lentidão, às 18h30, se estendia até o quilômetro 60, trazendo complicações também para o tráfego na Cônego Domenico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega. Uma pessoa sofreu ferimentos leves na colisão. A descida ao litoral paulista pelo sistema Anchieta-Imigrantes continua prejudicada pela neblina. Até as 18h30, seis comboios foram formados pela Imigrantes e sete pela Via Anchieta.