Sistema Anchieta-Imigrantes tem dois pontos de lentidão O excesso de veículos gerava dois pontos de lentidão no Sistema Anchieta-Imigrantes por volta das 15 horas de hoje. A Cônego Domênico Rangoni estava congestionada entre os km 265 e 270, no Guarujá. Na Interligação Planalto, que liga a Anchieta a Imigrantes no ABC paulista, a fila atingia dois quilômetros. Segundo a Ecovias, na Imigrantes o movimento é intenso no sentido capital, mas sem pontos de parada. O sistema opera no esquema 4 por 6, no qual as pistas da Imigrantes são utilizadas na subida do litoral e as da Anchieta, na descida. A Polícia Militar Rodoviária informou que o fluxo também era intenso na Padre Manoel da Nóbrega, na região de Bertioga. Nas demais estradas que dão acesso à capital, o movimento era normal, sem registro de acidentes graves nas últimas horas.