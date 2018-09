Sistema Anchieta-Imigrantes tem pontos de lentidão

De acordo com a Ecovias, concessionária do sistema, na Rodovia Cônego Domênico Rangoni havia morosidade no sentido Cubatão, entre os quilômetros 260 e km 263. Já no sentido Guarujá o congestionamento era de 4 quilômetros, entre os km 272 e 268.

Na pista sul da Rodovia Anchieta, sentido litoral, havia lentidão entre os km 54 e 55. A descida da serra pela Imigrantes continuava com morosidade entre os km 40 e 43.

A Ecovias voltou a implantar a Operação Descida 7X3 nesta manhã, em que a descida é feita pelas duas pistas da Anchieta e pela pista sul da Imigrantes. Para subir a serra, os motoristas utilizam somente a pista norte da Rodovia dos Imigrantes.

Entre 10h e 11 horas deste sábado, 6.002 veículos desceram a serra rumo ao litoral sul do Estado. Na direção contrária, a concessionária registrou o tráfego de 2.179 carros. Desde a 0h de sexta, quando teve início a contagem do feriado, 116 mil veículos viajaram em direção à Baixada Santista.