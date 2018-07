Sistema Anchieta-Imigrantes tem tráfego intenso O motorista que utilizava o Sistema Anchieta-Imigrantes para retornar à São Paulo na manhã de hoje encontrava tráfego intenso. De acordo com a Ecovias, empresa que administra o sistema, entre 9h e 10 horas 4.698 veículos subiram a serra em direção à capital. Desde 0h de quinta-feira, quando teve início a contagem para o feriado, 457 mil veículos viajaram em direção ao litoral. Deste total, 399 mil já voltaram para São Paulo Nesta manhã, o sistema opera no esquema 4X6, no qual a subida da serra é feita pelas pistas norte e sul da Rodovia dos Imigrantes. A descida é feita pelas pistas norte e sul da Anchieta. Até 10h15, não havia registros de lentidão ou acidentes. Nas outras estradas que cortam o município de São Paulo o trânsito fluía normalmente.