Sistema Anchieta-Imigrantes tem tráfego livre

A concessionária implementou a operação descida, com sete faixas rumo ao litoral e apenas três destinadas aos motoristas que estão em direção a capital. No momento, a Rodovia Anchieta tem suas três pistas destinadas ao litoral.

No caminho que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, o trânsito está fluindo bem nos dois sentidos. Há apenas um ponto de lentidão no sentido capital paulista, em Canas, por conta de obras na pista. Segundo a CCR nova Dutra, neste trecho o tráfego flui pela faixa da esquerda.

O motorista que está na estrada rumo ao interior também encontra um bom momento para a viagem na maioria das estradas, com poucos trechos com problemas em algumas delas. Na Castello Branco, sentido interior, há dois trechos de lentidão, um do quilômetro 49 ao 65 e outro do quilômetro 42 ao 44. No sentido capital, o tráfego flui normalmente.

Na Raposo Tavares, de acordo com a CCR Via Oeste, não há intercorrência e o tráfego é normal.

Já na Bandeirantes, a posta sentido norte, que liga a capital paulista ao interior, registra tráfego lento e intenso dos quilômetros 24 a 28 e também em Jundiaí, dos quilômetros 50 a 52.

A Anhanguera também apresenta tráfego lento na altura de Jundiaí, dos quilômetros 58 a 60.

Na rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais, não há intervenções neste momento.